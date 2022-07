Helder Barbalho é favorito para ganhar no primeiro turno no Pará

O governador Helder Barbalho (MDB) tem tudo para ser reeleito no Pará já no primeiro turno, segundo indica a pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 22, pelo instituto Real Time Big Data. No levantamento, Barbalho aparece com 62% das intenções de voto — o adversário mais próximo é o senador Zequinha Marinho (PL), com 10%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Barbalho está entre os nomes do MDB das regiões Norte e Nordeste que, independente da situação da chapa presidencial de Simone Tebet (MDB), deve subir no palanque ao lado do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador Zequinha, por outro lado, eleito na esteira do bolsonarismo em 2018, é o nome de Jair Bolsonaro (PL) no pleito.

Fernando Carneiro (PSOL) e Cléber Rabelo (PSTU) foram os outros dois nomes inseridos no principal cenário para governador, e ambos marcam 2%. São ainda 13% de brancos e nulos e 11% que não sabem ou não responderam.

Num cenário simulado de segundo turno, a vantagem de Barbalho sobre Zequinha aumenta: vai de 62% a 10% para 68% a 14%, e a porcentagem de indecisos diminui de 11% para 7%. O atual governador ainda tem uma aprovação de 67% dos paraenses, segundo o instituto.

Senado

A disputa por uma vaga no Senado pelo Pará está bem mais aberta, segundo a mesma pesquisa. Os ex-senadores Mário Couto (PL) e Flexa Ribeiro (Podemos) aparecem com 18%, empatados na margem de erro com o deputado federal Beto Faro (PT), que tem 14%. Por sua vez, Faro está empatado tecnicamente com o ex-prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro (PSDB), que tem 11%. São 21% de brancos e nulos e 18% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores paraenses entre 20 e 21 de julho, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02344/2022.