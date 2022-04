Hang e outros bolsonaristas criticam Rita Lee por batizar câncer de ‘Jair’

A cantora Rita Lee virou alvo de críticas de bolsonaristas anônimos e ilustres nas redes sociais depois que o seu filho, o músico Beto Lee, disse que a mãe havia se curado de um câncer e que ela havia batizado o tumor maligno de “Jair” – provavelmente uma referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL) –, como revelou o blog O Som e a Fúria, de VEJA.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho Zero Dois do presidente, puxou a fila das críticas no Instagram. “Imagine apelidar com algum nome do Supremo”, postou. E completou: “E segue a diária rotina da seletividade democrática”.

A mensagem abriu uma enxurrada de comentários contra Rita Lee, que citaram do seu passado com drogas à suposta “mamata” que teria perdido no atual governo em razão de mudanças na Lei Rounaet. “O tumor deveria se chamar Rita, a senhora que trazia LSD de Nova York para vender no Brasil”, postou o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ), apoiador de Bolsonaro.

O empresário Luciano Hang também preferiu questionar o comportamento passado da cantora. “Aos 74 anos, continua a dar maus exemplos para os brasileiros. Triste fim”, postou.

Houve também quem disse que o “Jair” poderia voltar, outros que afirmaram que seria pior se o câncer tivesse sido batizado como “Lula” e quem ironizasse dizendo que o câncer era benigno, já que tinha o nome do presidente.