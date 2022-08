Haddad escolhe Lúcia França, esposa de Márcio França, para a vice

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, anunciou nesta sexta-feira, 5, a escolha da educadora Lúcia França (PSB), esposa do ex-governador Márcio França (PSB) — candidato ao Senado na chapa –, como sua candidata a vice-governadora. “Depois de muitas tratativas com os seis partidos aliados em busca de uma mulher para compor a nossa chapa ao governo do Estado, pedi ao PSB que indicasse o nome. A indicação me chegou e não poderia me dar maior satisfação: a educadora Lúcia França será a nossa vice.”

Nós temos o melhor time para governar SP. Estamos com a juventude do Boulos, a experiência do Alckmin, o coração do Lula, com Marina e Márcio França, pessoas que já governaram grandes organizações, seja o estado, o país, movimentos sociais ou grandes causas. #HaddadNoBalançoGeral — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) August 5, 2022

A ideia original de Haddad era emplacar a ex-ministra Marina Silva (Rede), que rejeitou a oferta para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Outros nomes, como do ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette (PSB) e do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, também foram cogitados. No caso da legenda de Medeiros, havia uma certa imposição para a escolha do vice, sob a alegação de que Guilherme Boulos havia desistido da corrida estadual em nome do projeto com o PT. O desejo, no entanto, nunca passou perto de ser aceito.

Outro nome que ficou pelo caminho foi o do ex-governador Márcio França. Ele, que chegou a ser pré-candidato ao governo e desistiu para concorrer ao Senado na mesma chapa de Haddad, também teve o posto de vice oferecido pelo PT.

Paulistana e nascida em 26 de janeiro de 1962, Lúcia França se mudou aos 10 anos para São Vicente, no litoral paulista, onde se formou professora. Atuou na cidade e também na vizinha Praia Grande. O casamento com Márcio França ocorreu em 1986. Da união nasceram os filhos Helena e Caio (deputado estadual).

