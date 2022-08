Haddad segue líder em São Paulo; Garcia avança e empata com Tarcísio

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) manteve-se estável e continua liderando com uma boa folga a corrida ao governo de São Paulo, enquanto o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) duelam pela segunda vaga, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 11.

Segundo o levantamento, Haddad tem 34% das intenções de voto, enquanto Garcia e Tarcísio têm 14% cada um. Do trio, quem mais avançou em relação a julho foi o tucano, que tinha 12% contra os mesmos 14% de Tarcísio e 35% de Haddad. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Tarcísio segue estagnado a despeito da evolução da intenção de votos no estado de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que aumentou dez pontos a sua intenção de votos no estado desde março e já empata com Lula (tem 35% contra 37%) – veja matéria completa aqui. A constatação é ruim para Tarcísio, que tem como principal estratégia colar a sua candidatura à do presidente.

Os outros candidatos ao governo de São Paulo mostram que, por ora, serão coadjuvantes na disputa. Elvis Cezar (PDT) tem 2%, enquanto Vinícius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Altino Junior (PSTU) e Edson Dorta (PCO) tem 1%.

Entre os entrevistados, 19% afirmam que irão votar em branco, nulo ou não irão votar e 13% se dizem indecisos.

A pesquisa foi feita de forma presencial, com 2.000 entrevistas, entre os dias 5 e 8 de agosto, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP 02135/2022.