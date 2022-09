Haddad sai em defesa de vereador do PT suspeito de ligação com o PCC

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) defendeu, no debate VEJA realizado neste sábado, 17, o vereador paulistano Senival Moura, também do PT, que é investigado pela polícia, que apura se ele usou dinheiro de um esquema que envolve a facção criminosa PCC.

Ele respondia a uma pergunta do jornalista Marcelo Godoy, do jornal O Estado de S. Paulo, sobre o a conivência de políticos com o crime organizado. Haddad disse que era preciso respeitar sempre “o devido processo legal”. “Eu defendo que todo homem público deve ser investigado. Meu patrimônio é transparente, minha vida é transparente, minha vida é assim”, afirmou, ressaltando que Senival Moura ainda é investigado e tem o direito de se defender.

Ele aproveitou para cutucar o presidente Jair Bolsonaro (PL) lembrando os vários sigilos de cem anos decretados em situações espinhosas para o governo ou para a família presidencial. Haddad disse, ainda, que “cabe ao eleitor julgar” os políticos envolvidos em crimes.