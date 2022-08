Haddad repete rivais e faz acenos a policiais em São Paulo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lançou nesta segunda-feira, 22, o seu plano de governo para o estado de São Paulo. Em coletiva de imprensa na capital paulista, o petista focou em questões relacionadas à segurança pública e fez acenos aos policiais.

O tema tem sido prioridade nos discursos de seus principais adversários, Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Uma das propostas é investir na polícia investigativa, além de criar um departamento de investigação de crimes cibernéticos.

Haddad mencionou, mais de uma vez, preocupação com o aumento do roubo de celulares em São Paulo. Também frisou a valorização das polícias e afirmou que quer instituir a reestruturação de carreiras e aumento de salários da categoria. O aceno vem em meio a insatisfação dos agentes com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que prometeu o mesmo.

O ex-prefeito afirmou que, se eleito, quer se reunir com a categoria para discutir a questão. “O piso salarial que eu quero instituir vai depender do degrau entre uma posição e outra. Tudo depende da projeção da carreira”, ressaltou.

Apesar disso, Haddad afirmou que também é necessário implantar medidas para reduzir a letalidade policial no estado. “Do mesmo jeito que a gente diz que a violência policial não é certa, a gente diz que quer valorizar os policiais”, disse. “Tenho certeza que a polícia, se nos der o voto de confiança dela, e eu peço a confiança dela, vai ser uma polícia grande”, acrescentou.

Continua após a publicidade