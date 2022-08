Haddad quer mudar abordagens policiais em casos de porte e uso de drogas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder nas pesquisas de intenção de voto ao governo de São Paulo, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) incluiu em seu programa de governo propostas para alterar padrões de conduta policial no estado. Entre os pontos a serem mudados em caso de vitória de Haddad estão os protocolos de abordagem pela polícia em casos de porte e consumo em flagrante de drogas.

A medida está incluída no plano petista no tópico que trata de “Segurança Pública e Acesso à Justiça”, justificada como modo de “diminuir os casos de violência policial, abordagens truculentas e mortes evitáveis, em especial da perseguição da juventude negra e periférica”. Em outro trecho, o documento prevê investimentos em “Centrais de Atendimento e Monitoramento” como alternativas ao encarceramento, “com especial foco no impacto das políticas de drogas”.

O programa de Fernando Haddad também fala, de modo mais abrangente, em “adotar novos Protocolos Operacionais Padrão de abordagem” e incluir uma disciplina sobre racismo estrutural nas escolas de formação de agentes, para “garantir uma política democrática e cidadã”. “A problemática do racismo estrutural e suas repercussões devem ser centrais na formação de nossas forças policiais”, diz o texto.

Ainda na seara da conduta policial, Fernando Haddad também tem prometido ampliar a adoção de câmeras nos uniformes dos policiais, medida que começou a ser testada no estado em 2018 e foi expandida nos últimos dois anos – quando reduziu os índices de confrontos e mortes de policiais e entrou no centro de uma disputa demagógica na eleição paulista.