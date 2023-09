Haddad: ‘Precisamos fazer nossa agenda andar. O mundo não está bem’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 29, que o país precisa fazer a sua agenda econômica andar, porque o cenário internacional não está positivo e o Brasil tem que fazer a sua lição de casa.

Haddad, que esteve ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar de temas econômicos em tramitação no Congresso, listou vários projetos importantes que precisam ser aprovados, como a reforma tributária, a regulamentação do mercado de carbono, o Marco Legal das Garantias e a proposta de lei para o mercado de seguros.

“Precisamos fazer nossa agenda andar. O mundo não está bem, temos a taxa de juros subindo nos Estados Unidos, a alta do preço do petróleo no mercado internacional”, disse.

A declaração ocorre na mesma semana em que deputados da oposição ao governo, mais alinhados à direita, anunciaram que irão fazer obstrução no Congresso para protestar contra o que consideram intromissão do Supremo Tribunal Federal em assuntos dos Legislativo, especialmente em temas como aborto e drogas — como mostra reportagem de capa da VEJA desta semana.

Otimismo

Haddad elogiou a queda da taxa de desemprego para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, a menor desde 2015, e disse que a expectativa é que ela chegue a 7,5% no final ano. “Os dados do mercado de trabalho vieram bons. Um dos melhores dos últimos anos”, afirmou.

As declarações foram dadas durante um balanço do programa Desenrola, lançado pelo governo Lula para ajudar a população a renegociar as suas dívidas – segundo ele, 32 milhões de CPFs já foram beneficiados e 126 bilhões de reais em descontos foram dados pelos credores para fechar acordos.

“Tudo isso ajuda. O Desenrola ajuda, faz com que a pessoa volte para o mercado de crédito, possa consumir. Com a Selic caindo, ele vai poder financiar as suas compras com taxas menores. Tem o consignado caindo”, disse.

De acordo com o ministro, o país pode fechar o ano com uma taxa de crescimento acima da expectativa. “Podemos ter um quarto trimestre com taxa positiva, o que significa que a taxa anual de crescimento deve superar 3%. As coisas estão indo”, afirmou.

