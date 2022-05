Haddad lidera, mas 84% não sabem apontar um candidato em SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Queast/Genial de intenções de voto para o governo de São Paulo divulgada nesta quinta-feira, 12, trouxe motivos para o petista Fernando Haddad (PT) comemorar. Além de indicar que o ex-prefeito da capital paulista se mantém na liderança entre os candidatos, em alguns dos cenários pesquisados ele cresceu em percentuais acima da margem de erro (de 2,4 pontos percentuais) em relação à pesquisa anterior, de março, o que indica crescimento real, embora a Quaest afirme que as pesquisas anteriores não são exatamente comparáveis porque alguns candidatos mudaram. Mas o levantamento demonstra ainda que a disputa está aberta: na pesquisa espontânea, quando o eleitor fala quem será seu candidato sem olhar as listas com possíveis nomes, 84% dizem que ainda não escolheram.

No cenário espontâneo, todos estão empatados na margem de erro. Haddad tem 5%, assim como o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), trm 3% e o ex-governador Márcio França (PSB) tem 1%.

É a primeira vez que o instituto de pesquisa não traz cenários com Guilherme Boulos (PSOL) entre os candidatos. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) abriu mão da disputa em favor de Haddad, diante da aliança de seu partido com o PT, e deve concorrer a vaga na Câmara dos Deputados.

No cenário mais amplo da pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados para o eleitor, Haddad tem 30%; Márcio França, 17%; Tarcísio de Freitas aparece na sequência com 10%. Ele é seguido por Rodrigo Garcia, que conta com 5% das intenções de voto. O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), tem 1%, mesmo percentual de Elvis Cezar (PDT), Vinícios Poit (Novo), Gabriel Colombi (PCB), Altino Junior (PSTU) e Abraham Weintraub (PMB). 19% dos eleitores afirmam que votarão branco ou nulo, enquanto 14% afirmam que ainda não decidiram.

Tanto na pesquisa anterior da Quaest, de março, quanto agora, havia um cenário alternativo, sem Boulos e Márcio França (que garante que será candidato, apesar de pressões tanto de seu partido quanto do PT para que abra mão da disputa em favor de Haddad). Nesse cenário, embora tanto Tarcísio quanto Garcia pontuem melhor, Haddad passou de 30% para 37% das intenções de voto, na comparação com a pesquisa anterior. Tarcísio passou de 12% para 14% e Garcia, de 6% para 8%. Esse cenário traz também Felício Ramuth e Vinícius Poit, mas ambos oscilaram para baixo.

A pesquisa foi feita entre os dias 6 e 9 deste mês, com 1.640 pessoas maiores de 16 anos. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-00620/2022.