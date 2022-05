Haddad lidera corrida ao governo de SP; França e Tarcísio estão empatados

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a corrida para o governo de São Paulo, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 29 de abril e divulgado nesta segunda-feira, 2.

No principal cenário, o petista tem 29,7% das intenções de voto contra 18,6% do ex-governador Márcio França (PSB), 15,2% do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 5,6% do governador Rodrigo Garcia (PSDB). França e Tarcísio estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 1,8%; o ex-prefeito de São José dos Campos Felicio Ramuth (PSD), com 1%; o ex-ministro Abraham Weintraub (PMB), com 0,7%; o ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar (PDT), com 0,4%; e o metroviário Altino Júnior (PSTU), com 0,2%.

Em levantamento feito pelo mesmo instituto no final de março, Haddad tinha 31,1%; França, 17,6%; Tarcísio, 12,7%; e Garcia, 3,8% — ou seja, com exceção do petista, os outros três oscilaram para cima, mas os dois levantamentos não são exatamente comparáveis porque o cenário anterior não contemplava Weintraub, Elvis Cezar e Altino Júnior.

Na pesquisa desta segunda-feira, 19,3% afirmaram que não irão votar em nenhum dos candidatos citados, que iria votar em branco ou anular o voto, enquanto 7,5% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.820 eleitores em 78 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-01683/2022