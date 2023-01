Hacker coloca loira argentina no lugar de Eduardo Leite no Twitter

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), teve o seu perfil hackeado no Twitter. Ao menos desde domingo, 15, o usuário verificado na rede social aparece com uma foto de uma mulher loira com a camisa da Argentina, além de estar com os tuítes trancados e a localização do perfil como residente do Líbano.

A assessoria do governador informou que Leite vem sendo vítima de ataques virtuais há alguns dias. Segundo sua equipe, a conta no Twitter foi hackeada na semana passada, recuperada em seguida e invadida novamente durante o fim de semana. A assessoria também alega que está em contato com a plataforma para recuperar o perfil.

Leite no momento se encontra em Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial. O governador publicou vídeos no Instagram em que fala da importância da participação no evento, mas não mencionou a invasão de sua conta na outra rede social.

Já no Twitter, a última publicação do governador é do dia 8 de janeiro, na qual repudiou as manifestações golpistas em Brasília. Leite tem quase 250 mil seguidores na plataforma.