Guilherme Boulos: ‘Defendo a destituição de Campos Neto’

Eleito deputado federal com mais de 1 milhão de votos, Guilherme Boulos (PSOL-SP) tem alguns planos de curto, médio e longo prazos. Enquanto ainda debuta na Câmara dos Deputados, onde pretende ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a compor uma base de apoio, o líder do MTST marcou uma série de viagens internacionais para os próximos meses com o objetivo de ir colhendo ideias para a sua campanha à prefeitura de São Paulo em 2024 — para a qual espera contar com o apoio do PT. Os destinos incluem Chile, Estados Unidos, França, Portugal e Espanha e terão como objetivo conversar com lideranças e pensadores da esquerda.

Boulos garante que as viagens não atrapalharão a sua atuação parlamentar e serão feitas quando não houver sessões na Câmara. Crítico do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o líder do MTST e do PSOL pretende convocar o dirigente para uma “conversa” na Câmara.

Como tem sido a experiência parlamentar e como vê a dificuldade de o governo formar maioria? Na minha atuação parlamentar, já apresentei um primeiro Projeto de Lei de combate à fome, de cozinha popular. Minha meta é aprová-lo neste semestre. Me tornei líder do PSOL, sou membro de quatro comissões, como a de Constituição e Justiça e a de Fiscalização e Controle. A minha meta é ter atuação parlamentar intensa. Estive reunido recentemente com o Bernard Appy, secretário da reforma tributária, para discutir medidas que não gerem perda de receita para a cidade de São Paulo quando a lei for aprovada. O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) acaba com ISS (Imposto sobre Serviços), que é a principal renda da cidade. Não é razoável, por isso estamos pensando em uma transição por um prazo entre 20 e 25 anos.

O presidente Lula falava na campanha que construiria a sua base no Congresso com muita conversa. Por que até agora o governo ainda não conseguiu garantir a sua sustentação no Legislativo? Existe uma cultura que o Bolsonaro inaugurou, que é a RP9 [emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto], que deixou sequelas na relação de deputados com o governo. É preciso fazer uma ruptura com isso, mas é lógico que não se dará sem traumas. Bolsonaro deu o controle do orçamento para os deputados, a partir das emendas, e isso não é razoável. Fatia-se o orçamento a interesses clientelistas. Se a prioridade do Brasil é o combate à fome, mas o deputado tal quer fazer uma ponte, sai a ponte e não saem as medidas de combate à fome. Isso acaba com a capacidade de planejamento. Lula quer estabelecer novo parâmetro.

Quando? Vai se construir a maioria na Câmara. No Senado já houve essa construção quando da eleição da Mesa. Vamos ter alguns testes, como a votação sobre o voto de qualidade no Carf (conselho da Receita que avalia recursos contra decisões fiscais). As medidas provisórias do governo serão outro grande teste. A MP do Marco fiscal também, assim como a da reforma tributária. Serão os grandes testes para azeitar a base.

Ainda que seja cedo, quais as impressões sobre os três meses de governo? É um momento de reconstrução. E na primeira semana teve uma tentativa de golpe de estado. Temos que lembrar que foi preciso aprovar uma PEC da transição para poder fazer com que as obras de saneamento, infraestrutura e moradia no Brasil não parassem em janeiro. Lula faz um grande esforço de reconstrução. E isso passa também por retomar programas que deram certo e que foram encerrados por questões ideológicas. Minha Casa Minha Vida foi recriado, Bolsa Família e Mais Médicos também. Esses primeiros meses são para colocar a casa em ordem e recolocar os programas que deram certo. Isso o Lula está fazendo muito bem. Acho que é preciso no próximo período azeitar, reforçar essa sintonia com o Parlamento para que as medidas passem.

A sua voz tem sido uma das que mais reverberam críticas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O senhor vai mesmo chamá-lo para falar na Câmara? Propus para as próximas semanas, estou conversando com os membros da Comissão de Finanças e Tributação, para que a gente o chame primeiro como um convite. O Roberto Campos Neto, a despeito da dita independência que gostam de propalar, estava até outro dia em grupos de ministros de Bolsonaro. Ele mantém, de forma injustificada, os juros em 13,75% ao ano, os mais altos do planeta. Esse é o maior problema para alavancar a economia.

Quais as primeiras perguntas que o senhor faria para ele? Por que o balanço do Banco Central e suas estimativas erraram tanto? Por qual razão você não baixa os juros no país? A terceira, subsidiária dessa, pois já sei a resposta: Você não sabe diferenciar inflação de custo e inflação de demanda?. Juro é um mecanismo que tem eficácia para controlar a inflação quando a economia está aquecida, quando não há capacidade ociosa das empresas. Na economia aquecida as pessoas estão com dinheiro no bolso indo comprar as coisas. Você aumenta os juros, dificulta o crédito e dificulta o consumo. E aí, quando a demanda está alta, gera pela oferta e procura o aumento de preços. A inflação do Brasil não é de demanda. Olha como estão a economia, o desemprego, a capacidade ociosa das empresas, o nível de endividamento da população e das empresas. A inflação no Brasil é de custo, por choque de preços de petróleo e de alimentos, sobretudo. Os juros não têm eficácia em reduzir inflação de custo.

O senhor assinaria um movimento para destituí-lo? Não cabe a mim, cabe ao Senado. Mas já defendi isso publicamente. Agora não adianta jogar isso e não ter 41 senadores dispostos a bancar. Temos que fazer esse debate com responsabilidade. Foi um péssimo sinal, não só ter mantido a Selic, como ter feito um comunicado que não expressa os problemas reais da economia brasileira.

As eleições municipais de São Paulo no ano que vem deverão ser as mais importantes do país, com a polaridade nacional sendo refletida na capital. Como será a sua atuação antes e durante o período eleitoral? A eleição será daqui um ano e meio, tem bastante tempo para a gente dimensionar os debates que vão acontecer. O paulistano sempre se pauta pelo nível de abandono da cidade, não se baseia pelo crivo ideológico. Ouço de gente, tanto quem mora na periferia quanto na Rua Oscar Freire [nos Jardins], sobre o nível de abandono, a falta de zeladoria. Temos um problema crônico de gestão. Você consegue enxergar algum projeto de vanguarda, de colocar São Paulo em um projeto de escala global, de como a metrópole pode estar daqui a 20 anos? Falta visão.

Mas e o tema nacional, como lidará com os bolsonaristas? Lógico que o tema nacional toca. O Lula e o Haddad ganharam aqui na capital na eleição passada. A cidade de São Paulo se colocou contra o bolsonarismo. Isso é importante dada a dimensão populacional da cidade. A própria vitória nacional do Lula vai impactar

Em 2020, o senhor desbancou o candidato do PT e foi ao segundo turno. A despeito da derrota para Bruno Covas, a sua imagem saiu maior do que entrou. O que vai mudar no ano que vem? Em 2020 fui o azarão. Eu tinha dez segundos na TV, o campo progressista estava dividido em cinco candidaturas, era um cenário muito difícil. E o cenário do país também era difícil. O Bolsonaro era presidente e estávamos no meio da pandemia. Agora vai ser diferente, pois podemos aprofundar a discussão sobre a cidade para além de caricaturas, fake news. A direita vai usar que sou radical, extremista, que invade a casa dos outros. Reduzir o debate a um meme ou a uma mentira, é fácil. Ano que vem vamos conseguir discutir a cidade.

Como o senhor vai se defender da pecha de invasor, que vão lhe jogar novamente? Essa pecha cola em um setor de extrema direita que não vota em mim. É minoria. Conseguimos ao longo dos anos, em especial na eleição passada, explicar o que eu defendo, movimento social de luta por moradia, que não se trata de tomar a casa de ninguém, muito pelo contrário, pois viabiliza casas para as pessoas cumprindo a lei. Mas não vou ficar na defensiva. Não vou deixar que as fake news conduzam o debate. Eu pretendo, juntamente com minha atuação parlamentar, conhecer algumas experiências in loco. Vou no mês que vem ao Chile, dialogar com a prefeita de Santiago sobre as ações implementadas lá de política urbana. Tenho marcada viagem a Harvard, para um encontro com o centro de estudos de políticas urbanas. Vou também a Lisboa conhecer as políticas lá, assim como Paris, Barcelona. Vou conhecer as políticas de redução de distâncias, de reurbanização de centros urbanos. Também verei ações de mobilidade verde, de redução de carbono, de ônibus elétrico.

Para fazer esse périplo o senhor vai deixar de lado sua atuação como deputado? Se sim, os eleitores não podem cobrá-lo agora? Não vou faltar a nenhuma sessão da Câmara, que ocorrem de terça a quinta. As viagens serão de sexta a domingo. Não vou fazer turismo, ficar uma semana em cada lugar. Farei reuniões políticas e vou conhecer as experiências das cidades sem perder nenhum dia do meu trabalho parlamentar.

O ex-prefeito Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, saiu de São Paulo mal avaliado. Isso pode respingar na sua futura campanha? A eleição de 2016 foi reflexo da conjuntura do país. Não tem como separar as duas coisas. Tínhamos impeachment da Dilma, Lava-Jato, antipetismo como tônica dominante. Isso afetou o Haddad e por isso ele perdeu no primeiro turno. Num cenário mais favorável, ele não teria perdido no primeiro turno em hipótese alguma. É importante trazer legados da gestão Haddad. Hoje se reconhece no tema da mobilidade, a construção de faixas exclusivas, as ciclovias como estímulo à mobilidade verde. A Avenida Paulista aberta [apenas para pedestres] aos domingos, foi outro legado. A avaliação feita hoje, retrospectivamente, é diferente. Um retrato disso foi ele ter vencido aqui na capital, na eleição passada, com 54% no segundo turno. Isso é um reconhecimento da cidade.

Sua campanha firmou acordo com o PT. O senhor tem 100% de convicção de que esse acordo vai ser cumprido ou teme ser traído? Confio na palavra do presidente Lula e do PT. Estou construindo esse processo junto ao diretório e às lideranças na cidade. O PT é o maior partido de esquerda do país, tenho respeito pelas convicções do partido, mas tenho certeza de que vamos caminhar juntos, não só com o PT, mas com uma frente progressista. Vamos olhar paras as periferias, para a população em situação de rua.

Mas um acordo de cima para baixo não será aceito automaticamente pela militância do PT. Em outras palavras, o apoio do presidente Lula não é garantia de que lá na ponta as bases vão trabalhar para a sua campanha. Como convencer os filiados petistas? A palavra não é convencer, é construção conjunta. Todos deverão se sentir parte do processo de campanha, dos projetos de governo, da coordenação de campanha. Vou fazer não só com o PT, mas PCdoB, PV, Rede e outros partidos que estarão conosco. Inclusive o nosso.

O sucesso da sua campanha vai depender do sucesso da gestão Lula e sua popularidade. Isso te preocupa? Pelo contrário, me estimula. O Lula tem uma popularidade recentemente medida em pesquisa muito acima do que era a aprovação do Bolsonaro ao longo do mandato. Confio que seu governo vai dar certo. Eu, como um dos líderes da sua base de apoio, vou contribuir e fazer a minha parte para que o governo dê certo. Terei muita honra de ter o Lula na minha campanha.