Guerra no Oriente Médio supera os atos de 8 de janeiro nas redes sociais

Atualizado em 17 out 2023, 19h08 - Publicado em 17 out 2023, 18h24

Por Da Redação Atualizado em 17 out 2023, 19h08 - Publicado em 17 out 2023, 18h24

Em cerca de dez dias de conflito, a guerra entre Israel e Palestina no Oriente Médio tornou-se um dos episódios mais comentados de todos os tempos pelos brasileiros nas redes sociais. Uma pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta terça-feira, 17, aponta que o confronto ultrapassa 10 milhões de postagens nas plataformas– o equivalente a mais de 1 milhão de publicações por dia.

Segundo a Quaest, em termos de engajamento nas redes sociais, a guerra em Israel perde apenas para os atos de caráter golpista de 8 de janeiro em Brasília, quando eleitores insatisfeitos com a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, em Brasília. Naquela data, entre 14h e 17h30, foram detectados mais de 2,2 milhões de posts por usuários brasileiros. O pico das menções ao confronto no Oriente Médio ocorreu no último dia 10, quando ganhou força uma série de notícias falsas sobre decapitações de bebês e a suposta construção de uma embaixada do Hamas em Brasília.

O levantamento aponta ainda que 78% das menções ao conflito são favoráveis ao Estado de Israel, enquanto 14% são críticas ao país governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu – os 8% restantes são postagens de teor neutro ou informativo. Foi constatado que o apoio aos israelenses é mais frequente entre eleitores à direita, que também condenam a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de solidariedade ao povo da Palestina. Em contrapartida, usuários de esquerda se manifestaram predominantemente contra as ações de Israel e a favor da criação de um Estado da Palestina, além de elogiar a diplomacia brasileira e a atuação do governo federal para resgatar cidadãos das regiões de confronto.

