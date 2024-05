Guaíba volta a superar 5 metros; duas barragens têm risco de ruptura no RS

O nível do Lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre, voltou a superar a marca de 5 metros de altura na tarde desta segunda-feira, 13, segundo monitoramento da Agência Nacional de Águas (ANA). Por volta das 15h15, o volume chegou a 5,01 metros, o que corresponde a uma alta de 39 centímetros desde a noite de domingo. As autoridades do Rio Grande do Sul alertam que a tendência é de elevação contínua.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Porto Alegre através do seu perfil no X (ex-Twitter). Também pelas redes sociais, o Executivo da capital gaúcha informou que sete das 23 casas de bombas que mantêm as águas sob controle estão funcionando, e que a expectativa de estragos é menor do que no último transbordamento do Guaíba, na semana passada, quando apenas quatro máquinas estavam operantes.

COLETIVA: mesmo com a previsão de alcance de 5,50m do nível do Guaíba, estimamos que os danos sejam menores no que diz respeito ao abastecimento. — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 13, 2024

Ainda assim, a Defesa Civil estima que o Guaíba pode ultrapassar os 5,50 metros nos próximos dias, o que representaria um novo recorde desde os 5,33 metros registrados no último dia 6 pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sema) do estado e pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). As autoridades de Porto Alegre reforçam o apelo para que os moradores que estão fora da capital não voltem para casa por conta dos riscos de enchentes.

Barragens em estado de emergência

Também de acordo com a Defesa Civil, o estado tem duas barragens em risco de ruptura iminente, segundo monitoramento realizado pela Sema e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). São elas: Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga, e Santa Lúcia, também em Putinga.

Outras cinco barragens encontram-se em estado de alerta – quando o rompimento não é iminente, mas há necessidade de manutenção urgente -, localizadas nos municípios de Cachoeira do Sul, Bento Gonçalves, São Martinho da Serra, Cotiporã e Nova Palma.

Novo corredor humanitário

A prefeitura de Porto Alegre informou, ainda, que um segundo corredor humanitário está em construção na capital para auxiliar a passagem de veículos de resgate e ajuda humanitária, incluindo ambulâncias, viaturas e caminhões com suprimentos. A primeira travessia do tipo foi aberta na última sexta-feira, 10, e recebeu a passagem de aproximadamente 2.400 veículos de emergência.