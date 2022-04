Grupo do PL de Bolsonaro ignora Tarcísio e anuncia apoio a Garcia em SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um numeroso grupo de políticos do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, vai anunciar na noite desta terça-feira, 5, em evento em São Paulo, o apoio ao governador Rodrigo Garcia (PSDB). Deverão anunciar a adesão ao tucano dois deputados federais, sete deputados estaduais, trinta prefeitos, quinze vice-prefeitos e cerca de oitenta vereadores.

O movimento chama a atenção porque o bolsonarismo tem um candidato oficial ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi escolhido pelo próprio Bolsonaro para a disputa.

O evento será na Associação Cultural Bunkyo Suzano, que fica em Suzano (Grande São Paulo), município vizinho a Mogi das Cruzes, a cidade de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL – o cacique não estará no evento.

É sabido no meio político que Valdemar tem uma bronca antiga com Tarcísio. A desavença vem desde o governo Dilma Rousseff (PT), quando o partido de Valdemar, o PR (antecessor do PL) comandava o Ministério dos Transportes.

Valdemar atribui a Tarcísio a origem das denúncias de corrupção na pasta que atingiram a ele e ao seu partido. Mais de uma dezena de funcionários da pasta, incluindo o ministro Alfredo Nascimento (que era do PR), caíram. Tarcísio, um então desconhecido auditor da área de transportes da Controladoria-Geral da União, foi indicado por Dilma em agosto de 2011 para o cargo de diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) — uma sinalização de que a autarquia estaria sob intervenção após uma série de denúncias.