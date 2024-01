Grupo de advogados ligados a Lula pede ao STF nomes monitorados pela Abin

O Grupo Prerrogativas, coletivo de advogado que apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enviou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que a Corte determine a divulgação da lista de pessoas monitoradas ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Nesta quinta-feira, 25, a Polícia Federal realizou uma operação para apurar a existência de um sistema paralelo de espionagem no órgão e cujo principal alvo foi o ex-diretor do órgão, Alexandre Ramagem, aliado de Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, Ramagem e assessores são suspeitos de terem usado uma ferramenta ilegal durante a gestão do ex-presidente para vigiar, sem autorização judicial, a localização cerca de 30.000 pessoas, incluindo políticos e jornalistas.

Na petição, direcionada ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Fernando Iochida Lacerda argumentam que a espionagem ilegal da Abin implica a responsabilização de dois tipos de crimes — quebra de sigilo ilegal e invasão de dispositivo de informática com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização. A dupla também alega que é direito dos cidadãos brasileiros saber se suas informações pessoas foram acessadas ilegalmente pelo Estado, conforme o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, que garante ainda o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

“Requer-se a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que determine a publicidade da lista com o nome das pessoas monitoradas ilegalmente pela Abin, viabilizando-se a reparação aos direitos fundamentais à intimidade, a vida privada e a proteção de dados”, diz o documento.

Operação da PF

A PF deflagrou nesta quinta-feira, 25, a Operação Vigilância Aproximada, que cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a suspensão imediata do exercício das funções públicas de sete policiais federais, cujos nomes não foram revelados. As diligências ocorrem em Brasília, Juiz de Fora (MG), São João Del Rei (MG) e Rio de Janeiro. As ordens contra Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin no governo Jair Bolsonaro, foram cumpridas em endereços dele e no gabinete na Câmara dos Deputados.

