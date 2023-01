Grupo antibomba foi acionado durante invasão do Congresso

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O grupo antibomba da Polícia Federal, composto por peritos criminais federais, foi acionado no domingo, 8, por volta das 15h35, após uma denúncia anônima sobre a instalação de um explosivo no Salão Negro do Congresso Nacional — local comumente usado para solenidades promovidas por parlamentares.

A denúncia anônima foi recebida pela Polícia Militar de Brasília, via 190, e repassada imediatamente à PF. O grupo antibomba foi até a Praça dos Três Poderes, mas não pôde entrar no Congresso, que àquela altura estava tomado por manifestantes golpistas que não aceitam a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os agentes tiveram que acompanhar à distância a movimentação, até que o prédio fosse desocupado para a realização de uma varredura — que não encontrou nenhum artefato que causasse preocupação.

A suspeita dos policiais é que a ligação anônima tenha sido um trote passado pelos próprios golpistas com o único objetivo de causar pânico. Nos dias que antecederam a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o grupo antibomba foi acionado várias vezes. Só houve risco em uma ocasião: quando terroristas tentaram detonar um explosivo que estava preso a um caminhão de transporte de combustível próximo ao aeroporto de Brasília.