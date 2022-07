Grito de ‘corrupto’ e ataque a Fachin: a volta de Bolsonaro a Juiz de Fora

Em meio a um recrudescimento da violência política no país com o assassinato de um militante e dirigente petista em Foz do Iguaçu (PR) por um bolsonarista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou nesta sexta-feira, 15, à cidade onde foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018: Juiz de Fora (MG). Bolsonaro participou de uma motociata no município, que ele costuma dizer ter sido o palco de seu “renascimento” após ter sido atacado pelo ex-garçom Adélio Bispo de Oliveira em meio a uma caminhada de campanha, há quatro anos.

Após a motociata pelo centro de Juiz de Fora, enquanto o presidente caminhava em meio a apoiadores que o chamavam de “mito”, uma mulher se aproximou gritando palavras como “corrupto” e “fascista” em direção a Bolsonaro. Os seguranças que acompanhavam o presidente a afastaram dele.

Depois de ter buscado ao máximo, nos últimos dias, delimitar distância entre suas falas que encorajam violência contra opositores e o assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda pelo agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho, o presidente também participou de uma convenção da Igreja Assembleia de Deus Madureira na cidade. No evento evangélico, Bolsonaro voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin.

“Quem foi que tirou o Lula da cadeia? Foi o ministro Fachin. Onde está o Fachin hoje em dia? Conduzindo o processo eleitoral. Suspeição, ou não é?”, declarou Bolsonaro. Fachin, contudo, não foi o responsável pela saída do ex-presidente da cadeia, mas sim uma decisão colegiada do plenário do STF. O ministro, atual presidente do TSE, foi o autor de uma decisão liminar, depois referendada pelo Supremo, que anulou as condenações de Lula na Operação Lava Jato e o reabilitou a disputar eleições.

Além da ida à convenção evangélica, Jair Bolsonaro também aproveitou a ida à cidade mineira para visitar a equipe que o atendeu após o atentado de 2018, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

A viagem à cidade da Zona da Mata mineira foi organizada pelo senador Carlos Viana (PL-MG), pré-candidato bolsonarista ao governo de Minas Gerais que, conforme mostra reportagem de VEJA desta semana, passará a receber mais atenção de Bolsonaro no estado. O presidente não conseguiu fechar um acordo com o governador Romeu Zema (Novo), como pretendia, e deve apostar na candidatura de Viana.