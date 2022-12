Governo Lula já tem a sua primeira mulher na Esplanada dos Ministérios

A cantora baiana Margareth Menezes é a primeira mulher confirmada para ocupar um ministério no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela confirmou no final da manhã desta terça-feira, 13, que aceitou o convite do presidente eleito. “Nós conversamos e eu aceitei a missão, recebo isso como uma missão mesmo”, disse na saída do prédio do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), onde se reúne a equipe de transição.

O futuro governo Lula mal começou a montar a sua equipe, mas já vinha sendo alvo de cobranças por, na primeira leva, na semana passada, ter indicado cinco homens: Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores), José Múcio (Defesa) e Flávio Dino (Justiça).

A nomeação de Margareth Menezes emula a primeira passagem de Lula pela Presidência da República, quando o petista convidou o também músico e também baiano Gilberto Gil para ser ministro da Cultura. “O presidente disse que está querendo fazer um ministério forte para atender os anseios do povo da cultura e do povo do Brasil”, disse Margareth.

Ela sinalizou que um de seus auxiliares será Márcio Tavares, diretor da setorial de cultura do PT, que estava ao seu lado na entrevista.

O governo Lula irá, muito provavelmente, recriar o Ministério da Cultura, que foi transformado em uma secretaria no governo Jair Bolsonaro e abrigado dentro do Ministério do Turismo.