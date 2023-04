Governo libera verba ‘emergencial’ a indígenas dois anos após ordem do STF

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal publicou nesta segunda-feira, 3, uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 640 milhões de reais para ações de proteção das comunidades indígenas. A iniciativa atende, com muito atraso, a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de quase dois anos atrás.

Em maio de 2021, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, Barroso determinou a adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das populações que habitam as terras indígenas ianomâmi e mundurucu. A decisão atendeu parcialmente a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) para que a União elaborasse um plano para tirar invasores e garimpeiros dos territórios indígenas.

A verba liberada pelo governo Lula será dividida entre cinco ministérios, mas a maior parte — 146 milhões — será destinada à Funai, vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, para fiscalização e combate ao garimpo ilegal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social receberá 144,7 milhões para custear a distribuição gratuita de alimentos e apoio a projetos de inclusão produtiva de povos indígenas.

Outros 135,5 milhões de reais irão para ações emergenciais das Forças Armadas e da Defesa e 126,7 milhões de reais para gastos do Ministério da Justiça, incluindo deslocamento de policiais federais e rodoviários. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima vai receber 86,5 milhões para ações de fiscalização e de gestão de unidades de conservação em terras indígenas.