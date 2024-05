Governo federal quer centralizar doações ao Rio Grande do Sul

No primeiro encontro da Sala de Situação, criada por ministros do governo Lula para coordenar a atuação federal nas enchentes que já mataram 57 pessoas na região do Vale do Guaíba, no Rio Grande do Sul, ficou decidido, na tarde deste sábado, 4, encaminhar uma solicitação aos governadores dos estados para que concentrem as doações recebidas. A proposta é que as doações passem por uma triagem nos estados e sejam remetidas às bases aéreas do Exército no Galeão, no Rio de Janeiro, e em Guarulhos, São Paulo.

De acordo com o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, os depósitos de Porto Alegre estão cheios de suprimentos e os itens mais necessários agora são colchões, roupas de cama e banho. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há 67 desaparecidos, 32.640 desalojados e um total de 422.307 pessoas afetadas em 300 municípios gaúchos.

Parte dos ministros foi pessoalmente à Sala, cuja sede é em Porto Alegre, e parte está acompanhando a situação remotamente. A próxima reunião do grupo está prevista para a tarde deste domingo, 5. Em paralelo a essas medidas, o governo federal também anunciou a liberação de 600 milhões de reais para auxílio das vítimas da região. Estão também previstos 55 milhões de reais para a construção de contenção de encostas e 8,4 milhões de reais para a compra de alimentos.

Na tarde deste sábado, 4, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) pediu aos moradores que racionem o consumo de água. Quatro das seis estações de tratamento que abastecem a capital e a região metropolitana estão fora de funcionamento — uma delas, em Ilhas, teve parte da sua estrutura arrastada pela água e vai ter que ser reconstruída. As duas estações que permanecem abertas estão funcionando com a capacidade reduzida.

De acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem continuar neste final de semana e atingirão também o estado de Santa Catarina.