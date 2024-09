Governo do Pará faz campanha com Airbnb para ampliar hospedagem na COP30

O governo do Pará anunciou uma campanha para incentivar a adesão da população à plataforma de aluguéis por temporada Airbnb e estimular o turismo no estado. Essa é mais uma das tentativas de aumentar o número de vagas de hospedagem para a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que será realizada em novembro de 2025, em Belém.

O Airbnb incluiu a rota “Isso é Pará“ na plataforma, com sugestões de passeios turísticos em Belém e outras localidades, como Bragança, Salinópolis, Santarém e ilha do Marajó. Segundo o governo paraense, o roteiro valoriza a cultura regional, o turismo sustentável e empodera as comunidades locais. A iniciativa, batizada de “COP 30 com Airbnb”, foi divulgada pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e pela diretora-geral do Airbnb na América do Sul, Fiamma Zarife.

Segundo Helder, o número de imóveis cadastrados em Belém e região passou de 700 para 4.000 em alguns meses. “Nós temos feito um processo de diálogo com o Airbnb e temos absoluta convicção de que essa estratégia é uma das principais iniciativas para permitir que consigamos atingir as metas planejadas de oferta de leitos para a COP 30, mas, mais do que isso, representa um legado da constituição de novas atividades e oportunidade de renda para as famílias que aderem a este sistema”, declarou o governador.

Um dos principais desafios da capital para sediar o evento é a falta de hotéis. Como VEJA mostrou, Belém e região metropolitana têm capacidade para hospedar 18.000 pessoas. A estimativa para a COP30 é de pelo menos 50.000 visitantes. O cálculo é feito com base na conferência de Dubai, que recebeu 40.000 pessoas em 2023, no dia mais movimentado.

Hospedagem em navio

Além de aumentar o número de vagas, há a preocupação de oferecer hospedagens de várias categorias, da mais simples à mais luxuosa. O governo do Pará pretende construir dois hotéis cinco estrelas na cidade, com 200 quartos cada — a medida é uma exigência da própria ONU. Dois imóveis públicos serão reformados para isso, incluindo um antigo prédio da Receita Federal, que foi alvo de um incêndio em 2012. Outro plano é oferecer hospedagens temporárias em navios. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) autorizou a dragagem do Porto de Belém em julho de 2024.