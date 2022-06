Governo Bolsonaro cria perfis temporários para driblar lei eleitoral

O governo federal anunciou que criou contas temporárias nas redes sociais especialmente para o período das eleições, para não ferir as restrições da lei eleitoral. Canais paralelos de diversos ministérios e órgãos federais já estão no ar em redes como o Twitter e Facebook. A restrição da lei tem efeito a partir de 2 de julho, três meses antes da votação em primeiro turno, e são válidas até o fim da eleição para cada cargo disputado.

Os canais alternativos não reproduzem as logos institucionais de cada órgão, e trazem apenas o escudo da República nas imagens de perfil. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), apenas “conteúdos inequivocamente de acordo com a legislação eleitoral” serão publicados nas contas temporárias. O órgão diz, ainda, que a escolha por abrir novos canais de informação nas redes sociais ocorreu por receio de que publicações antigas, realizadas antes do período eleitoral, pudessem ser questionadas na Justiça Eleitoral se os órgãos públicos continuassem utilizando as mesmas contas. Essa orientação tem como objetivo evitar “qualquer possibilidade de interpretações prejudiciais ao Governo e ao Presidente da República”, diz a Secom. A decisão foi tomada após análises do setor jurídico da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e da própria Secom.

⚠️ Devido a restrições impostas pela legislação eleitoral e pela jurisprudência da Justiça Eleitoral, as redes oficiais do Governo Federal serão temporariamente substituídas por redes provisórias — entre 02 de julho e o término das Eleições de 2022. Entenda ⤵️ pic.twitter.com/UlM8syeoPr — SecomVc (@secomvc) June 29, 2022

“Acontece que há abordagens normalmente permitidas, mas que passam a ser proibidas exclusivamente no período eleitoral. Há também várias interpretações judiciais da Lei Eleitoral que geram um enorme grau de incertezas sobre o tema devido aos diversos entendimentos disponíveis”, disse a Secom, nas redes. “Foram realizadas várias consultas aos órgãos competentes e encontraram-se várias decisões recentes e novas interpretações relativas às implicações da permanência de publicações feitas antes do período eleitoral, considerando irregular a permanência das referidas publicações.”

O que diz a lei

A lei eleitoral, sancionada em 1997, proíbe qualquer publicidade sobre programas, obras, atos, campanhas ou serviços do governo. As únicas exceções são situações “de grave e urgente necessidade pública”, que devem ser reconhecidas pela Justiça Eleitoral. A jusrisprudência para esse tipo de caso é de que, mesmo nos casos autorizados pela Justiça, o conteúdo publicado pelo governo deve ser exclusivamente informativo, educativo ou de orientação à sociedade. Qualquer elemento que indique promoção pessoal de algum mandatário que ocupa um cargo em disputa ou de qualquer agente político é proibido. A lei diz que essas situações podem afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições.

Nas redes sociais, vários usuários estão denunciando os perfis alegando que a manobra é ilegal. Segundo vários usuários, ao anunciar em sua página oficial a criação dos perfis temporários, a Secom está na prática “oficializando” esses novos canais.

Vamos denunciar a página paralela em massa! – Entrem em @gov_dobrasil

– Cliquem nos 3 pontos acima

– Denunciar

– Está fingindo ser outra pessoa

– Coloquem a @govbr pic.twitter.com/1Ckcljdz6n — Gabriel Mattos (@gabrielmttos) June 29, 2022

Segundo o advogado Alberto Rollo, especialista em direito eleitoral, a criação de perfis temporários não é irregular, mas sim desnecessária. Ele ressalta que as mesmas regras que se aplicam aos canais oficiais do governo nas redes sociais também se aplicam aos perfis temporários, e que nenhum deles pode ser usado para publicar conteúdo de propaganda, como anunciar inaugurações e alardear programas realizados na atual gestão. “É um cuidado saudável, mas talvez não precisasse de tanto”, diz Rollo sobre os perfis temporários. Os perfis em redes sociais são importantes para manter a população informada sobre questões de interesse público que sofrem mudanças com novas leis, decretos e regulamentos publicados pelo governo — o que é permitido nos canais oficiais, desde tenham apenas caráter de informação. Rollo reconhece que há todo tipo de questionamento por adversários sobre conteúdo nos canais oficiais de governos, mas diz que a Justiça Eleitoral normalmente não aceita ações quando o conteúdo em questão é antigo, como alega o governo. “Se foi publicada na época que podia, ótimo”, diz o advogado.