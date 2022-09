Goiás: Caiado e Perillo reforçam favoritismos ao governo e Senado

A nova pesquisa desta quinta-feira, 29, do instituto Real Time Big Data sobre as eleições estaduais em Goiás reforçou o favoritismo do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que tem boas chances de ser reeleito no primeiro turno. O governador soma 59% dos votos válidos, mais do que o suficiente para liquidar a fatura de primeira, e aumentou sua vantagem de 34 para 37 pontos sobre o segundo colocado, Gustavo Mendanha (Patriota), que tem 22%, em comparação com o levantamento de duas semanas atrás.

Na pesquisa divulgada em 15 de setembro, Caiado tinha 58%, contra 24% de Mendanha. O governador ainda é aprovado por 66% dos eleitores.

Major Vitor Hugo (PL) marca 11% (um a menos que há duas semanas) e Wolmir Amado (PT), 7% (um a mais). Demais não passam de 1%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Na pesquisa de votos totais, são 5% de brancos e nulos e 5% que não sabem ou não responderam.

Senado

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é outro que reforçou seu favoritismo ao aumentar a vantagem na liderança pela vaga no Senado. Ele soma 30% das intenções de voto totais, seguido pelo Delegado Waldir (União Brasil), que tem 16%.

Perillo tem dois pontos a mais do que na pesquisa de 15 de setembro, enquanto Waldir permanece no mesmo percentual.

Abaixo da dupla, Wilder Morais (PL) tem 10%, Alexandre Baldy (PP) e João Campos (Republicanos) somam 7%, Denise Carvalho (PCdoB) tem 5% e Vilmar Rocha (PSD) está com 4%, todos empatados tecnicamente. Demais não passaram de 2%. São 9% de brancos e nulos e 9% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre os dias 27 e 28 de setembro e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-06595/2022.