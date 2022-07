Gleisi usa Michelle para dizer que Bolsonaro ‘não gosta de mulher’

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou trechos do discurso da primeira-dama Michelle Bolsonaro na convenção do PL no domingo, no Rio de Janeiro, para tentar reforçar a acusação feita pela oposição de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “não gosta de mulher”.

Na convenção, uma das principais estratégias de Michelle durante a fala foi tentar desfazer a rejeição que o eleitorado feminino tem do presidente. Segundo a pesquisa BTG/FSB divulgada na segunda-feira, 25, Bolsonaro tem 24% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto entre os homens esse percentual é de 41%. Além disso, 50% das mulheres reprovam o governo atual e apenas 27% o aprovam, segundo o mesmo levantamento.

No evento do PL, Michelle, além de chamar o marido de “lindo” e “justo”, disse que ele foi o presidente que mais aprovou projetos para as mulheres. “Falam que ele não gosta de mulheres, que ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para proteção das mulheres. Setenta leis de proteção das mulheres. (…)”, afirmou.

No Twitter, Gleisi intercalou um trecho da fala de Michelle (“Falam que ele não gosta de mulheres”) com declarações antigas de Bolsonaro nas quais ele afirma que “deu uma fraquejada” após ter quatro filhos homens e que por isso veio uma mulher (a filha Laura, com Michelle) e que não contrataria mulheres pelo mesmo salário pago aos homens porque elas têm direito a licença-maternidade além de discussões com mulheres nas quais o presidente manda a oponente “calar a boca”.

A batalha pelo eleitorado feminino tende a ser um dos pilares das campanhas tanto de Bolsonaro quanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha eleitoral.