Gleisi ironiza fake news sobre participação dela no 8 de janeiro

A ofensiva do bolsonarismo para emplacar a sua versão sobre o que deve ser objeto de investigação na CPMI do 8 de Janeiro, que deverá ser aberta pelo Congresso, vem rendendo todo tipo de fake news nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens.

Os radicais de direita, inclusive gente próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, querem emplacar a tese de que a intentona golpista do início do ano, em Brasília, foi uma maquiavélica construção do governo Lula para se fortalecer no poder e incriminar a oposição.

A última fake news sobre o assunto tenta colocar a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, dentro dos atos golpistas – um vídeo que viralizou nas redes sociais busca convencer os usuários que uma manifestante loira, que invadiu o Palácio do Planalto usando as cores verde e amarela, é na verdade a dirigente petista (veja vídeo abaixo).

Gleisi ironizou a tentativa. “A turma das fake news conseguiu inventar que eu estava dentro do Palácio do Planalto com os golpistas. É muito desespero, gente!”, postou.

A turma das fake news conseguiu inventar que eu estava dentro do Palácio do Planalto com os golpistas. Nas redes bolsonaristas circula foto de uma golpista e estão dizendo que sou eu 🤦🏻‍♀️ É muito desespero, gente! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 24, 2023