Gleisi Hoffmann vai comandar a primeira federação partidária do país

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, está prestes a ser a primeira a comandar uma federação partidária na história do país. O modelo é uma novidade da disputa deste ano — foi introduzida pela reforma eleitoral de 2021 — irá permitir que legendas façam alianças por no mínimo quatro anos para disputar eleições em nível municipal, estadual e federal.

Ela foi escolhida para ser a primeira presidente da federação que irá reunir PT, PCdoB e PV, sacramentada na semana passada. Os partidos decidiram que a associação terá rodízios de presidentes, cada um com mandato de um ano. Gleisi será a primeira e, portanto, vai comandar federação durante a eleição. Depois, virão, pela ordem, Luciana Santos (presidente do PCdoB) e José Luiz Penna (presidente do PV). A associação recebeu o nome de Federação Brasil da Esperança (FE Brasil) e vai, claro, apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os três presidentes também vão integrar a Comissão Executiva Nacional da Federação, que terá dezoito membros – o restante das vagas seguirá a proporção dos votos obtidos na eleição para a Câmara de 2018.

O órgão máximo da federação, no entanto, será a Assembleia Geral da Federação que terá 60 membros , sendo nove vagas distribuídas igualmente (três por partido) e 51 distribuídas na proporção dos votos obtidos por cada partido nas eleições para a Câmara em 2018.

A federação ainda precisa ser aprovada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Outras federações em discussão pelo país são as que pretendem reunir PSDB e Cidadania; e Rede e PSOL. As duas, no entanto, estão em estágio mais atrasado que a federação lulista.