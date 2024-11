Gleisi: ‘Extrema direita se assanha com vitória de Trump’

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, lamentou a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos e criticou políticos brasileiros que expressaram apoio ao candidato republicano.

“Temos de enfrentar a polarização também aqui no Brasil, onde a extrema direita já se assanha com o resultado”, declarou a deputada em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 6. Segundo Gleisi, a vitória projetada para Trump nas urnas representa “sinal de alerta para o campo democrático no mundo todo”.

A eleição de Trump é um sinal de alerta para o campo democrático no mundo todo. A polarização se mantém como uma realidade e temos de nos preparar para enfrentá-la também aqui no Brasil, onde a extrema direita já se assanha com o resultado. Temos de fortalecer o campo da… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 6, 2024

Por volta das 7h30 desta quarta-feira, projeções internacionais confirmaram a eleição de Trump para um novo mandato na Casa Branca, derrotando a democrata Kamala Harris tanto no voto popular quanto no Colégio Eleitoral.

Na esteira do anúncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo parabenizando o presidente eleito pela vitória, seguido de uma extensa mensagem de apoio ao candidato republicano reeleito. “Que inspire o Brasil a seguir no mesmo caminho”, declarou o ex-mandatário brasileiro.

Tradução: – Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. – Contra tudo e… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 6, 2024

Lula parabeniza Trump

Por volta das 9h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também por meio das redes sociais, parabenizou Trump pela vitória, ressaltando que “a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada”. O petista acrescentou que deseja “sorte e sucesso” ao republicano eleito.

Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

Há cinco dias, em entrevista ao canal de televisão TF1, da França, Lula afirmou que torcia pela vitória de Kamala Harris, argumentando que um governo da democrata seria “mais seguro” para a democracia americana. Derrotada nas urnas, a vice-presidente ainda não anunciou oficialmente seu reconhecimento dos resultados.