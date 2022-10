Gleisi critica operação da PF contra governador de AL: ‘Suspeitíssima’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

11 out 2022, 13h50

Por Da Redação 11 out 2022, 13h50

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a operação da Polícia Federal contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), e sugeriu que houve manipulação política.

A petista insinuou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teria interferido na superintendência da PF no estado. “É suspeitíssima a operação da PF contra governador Paulo Dantas, que lidera as pesquisas em Alagoas. A 19 dias do segundo turno, cheira a manipulação política, num estado em que a Superintendência da PF é controlada pelo presidente bolsonarista da Câmara dos Deputados”, escreveu.

É suspeitíssima a operação da PF contra governador Paulo Dantas, que lidera as pesquisas em Alagoas. A 19 dias do segundo turno, cheira a manipulação política, num estado em que a Superintendência da PF é controlada pelo presidente bolsonarista da Câmara dos Deputados — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 11, 2022

O PT apoia a reeleição de Dantas no estado. Ele assumiu o governo após a saída de Renan Filho (MDB), agora eleito senador, e tem o apoio do senador Renan Calheiros (MDB). Dantas disputa o segundo turno contra o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), aliado de Lira.

O governador foi afastado do cargo nesta terça-feira, 11, em meio a uma investigação sobre desvio de recursos do estado. A PF apura a ocorrência dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Na operação de hoje, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados. O inquérito corre sob sigilo.