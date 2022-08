Garcia intensifica ataques a Tarcísio para reverter diferença em pesquisa

A campanha do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), reagiu ao resultado da pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 30, e intensificou os ataques ao adversário e ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Tarcísio chegou a 17% das intenções de voto na disputa pelo governo paulista, enquanto o tucano ficou com 10%. No levantamento anterior, de 15 de agosto, o ex-ministro tinha 12% e o tucano, 9%, o que configurava um empate dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No horário eleitoral no rádio, na manhã desta quarta-feira, 30, Garcia questionou um vídeo da campanha de Tarcísio em que o ex-ministro elenca as obras que teriam sido viabilizadas por ele no estado durante a sua gestão no governo federal. “Como ministro, Tarcísio teve muitas chances de ajudar São Paulo, mas não ajudou. Tarcísio deixou São Paulo em último lugar na lista de investimentos em rodovias”, diz a peça.

Em nota, a campanha tucana afirmou que a única obra diretamente relacionada à pasta foi executada, em maior parte, no governo de Dilma Rousseff (PT): os 18 km de asfalto da BR-153, em São José do Rio Preto. “O vídeo de Tarcísio também aponta concessões de terminais no Porto de Santos, mas a tão esperada privatização do complexo portuário, prometida por Tarcísio ainda para 2022, ainda não saiu do papel. Outra obra citada por Tarcísio também iniciada nos governos do PT foi o pátio de aeronaves do aeroporto internacional de Guarulhos, que está sob concessão da GRU Airport. E também se diz responsável pela obra do trem intercidades, quando o governo federal precisou apenas emitir uma autorização para São Paulo executar o projeto de ligação ferroviária entre São Paulo e Campinas”, diz o texto.

O tucano e o ex-ministro brigam pelo segundo lugar na corrida ao governo de São Paulo, que daria uma vaga no segundo turno contra o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), que lidera a disputa com 32% das intenções de voto, segundo o Ipec.