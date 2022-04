Garcia faz ‘Poupatempo para prefeitos’ para consolidar apoio eleitoral

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato de seu partido para a reeleição neste ano, está percorrendo cidades do interior do estado para estreitar laços com prefeitos e garantir o apoio já declarado por centenas de gestores municipais à sua candidatura, em encontros que já chegaram a reunir mais de mil pessoas.

O tour pelo interior ocorre dentro do programa Governo na Área, ação estadual em que o governador e um grupo de secretários vão até as diferentes regiões administrativas de São Paulo para colher demandas locais, anunciar projetos e realizar entregas de equipamentos públicos. Os prefeitos que participam têm atendimentos diretos, ação que vem sendo chamada de “Poupatempo para prefeitos”.

Nesta segunda-feira, 11, Garcia esteve na região de Marília, que tem 51 municípios — mas 68 chefes de Executivo municipais participaram do encontro. A ideia é realizar 21 visitas como esta ao longo do ano, em todas as regiões administrativas do estado e quatro apenas com cidades da Grande São Paulo.

Garcia, que figura nas pesquisas de intenção de voto na quarta colocação — atrás de Fernando Haddad (PT), Márcio França (PSB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) –, conta com o apoio de cerca de 500 prefeitos do interior para sua reeleição e a maior parte dos deputados da Assembleia Legislativa. A expectativa de sua equipe é que, conforme for se tonando conhecido, o seu nome suba nas pesquisas.