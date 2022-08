Garcia empata com Tarcísio em nova pesquisa para o governo de SP

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) aparece empatado com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) na pesquisa para o governo de São Paulo divulgada nesta segunda-feira, 22, pelo instituto Real Time Big Data. Ambos têm 20% das intenções de voto. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), lidera com 34%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado em 3 de agosto, Haddad tinha 33%, Tarcísio, 20%, e Garcia, 19%.

O cenário da pesquisa divulgada hoje tem resultados divergentes dos levantamentos divulgados na semana passada pelos institutos Ipec e Datafolha, que apresentavam Tarcísio, o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado, levemente descolado de Garcia. Mas em todas elas, Haddad, que tem a bênção de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera e é favorito para chegar ao segundo turno.

Num suposto segundo turno, o petista venceria Tarcísio (39% a 30%) e empataria na margem de erro com Garcia (37% a 32%). Pesa contra Haddad, no entanto uma rejeição maior (48%) do que ao ex-ministro (41%) e ao governador (32%). Por sua vez, a atual gestão estadual é aprovada por 47% e reprovada por 41%.

Nas posições abaixo do trio de líderes, estão Vinicius Poit (Novo), com 2%, e Elvis Cezar (PDT), com 1%. Gabriel Colombo (PCB), Carol Vigliar (UP), Altino Junior (PSTU), Edson Dorta (PCO) e Antonio Jorge (DC) não pontuaram. São ainda 12% de brancos e nulos e 11% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-00604/2022.