Garcia em sua estreia na TV: ‘um pouco de esquerda, um pouco de direita’

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, vai estrear no horário eleitoral na TV mandando dois recados relativos a temas centrais de sua campanha: a sua relação com o estado, onde nasceu, e o fato de ele ser um nome do centro político em meio à polarização entre esquerda e direita que tenta tomar conta do país.

No primeiro caso, o vídeo começa mostrando o lugar onde nasceu, em Tanabi, no interior do estado, e a fazenda onde passou a infância, ainda hoje uma propriedade da família. “Estou aqui para defender São Paulo, contar a história de São Paulo e para dizer que eu estou aqui representando os paulistas”, afirma. O seu principal adversário na disputa pelo segundo lugar – e uma vaga no segundo turno contra Fernando Haddad (PT) – é o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que nasceu no Rio de Janeiro e nunca havia morado em São Paulo até ser lançado candidato pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Outro recado no primeiro vídeo foi justamente o de que ele é o candidato que pode quebrar a polarização entre o candidato do bolsonarismo e o nome apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Se ser de esquerda é procurar se preocupar com as desigualdades sociais, eu tenho um pouco de esquerda no meu coração. Se ser de direita é defender um estado mais enxuto, eu também sou de direita”, afirma.

Veja o primeiro programa de Garcia na TV:

