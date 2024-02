Futuro ministro, Dino discursa contra impeachment de indicados ao STF

O senador Flávio Dino (PSB-MA), ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, discursou nesta quarta, 7, na tribuna do Senado, contra a possibilidade de impeachment de indicados ao STF. De acordo com o parlamentar, que assumirá o cargo no dia 22, nenhum debate deve ser vetado, mas o bom senso precisa prevalecer para evitar situações que classificou como perigosas e tomadas devido a paixões momentâneas..

“Debater é necessário. Na democracia e na vida, há poucos dogmas. O Congresso pode debater o que quiser, mas, por outro lado, temos de compreender que há zonas que não contribuem para o principal, que é servir bem à nossa pátria”, disse. Na sequência, citou como preocupante a discussão sobre afastamento de magistrados, sem citar o nome de Alexandre de Moraes, principal alvo dos pedidos já protocolados – e nunca apreciados – no Senado.

“Precisamos compreender que cada Poder tem as suas funções típicas, entre as quais estão a de controlar os outros Poderes. Vejo com muita preocupação falsas soluções. A ideia, por exemplo, de que o Senado é quase que obrigado a votar o impeachment de um ministro do Supremo. Impeachment por quê? Por que não gostou da decisão? Isso não é impeachment. Impeachment é uma sanção por crime de responsabilidade, tipificada em lei. Não existe impeachment por gosto, por conteúdo de uma decisão judicial. Isso é perigoso, porque leva o debate para o território do extremismo e do impasse.”

O impasse, segundo Dino, se daria porque em um suposto processo de impeachment aberto pelo Senado a condução não seria dos parlamentares, mas do próprio Supremo. “Então vejam que essa ideia a nada conduz, a não ser um novo impasse se ela não for lastreada em legitimidade. A independência do Judiciário é um valor que interessa a todos. Se o Judiciário tiver medo de decidir, ele não serve como Poder. E a independência serve à oposição de hoje, que será o governo de amanhã e assim reciprocamente. Não podemos nos deixar levar por paixões momentâneas.”

Continua após a publicidade

Dino também ressaltou que foi o próprio Congresso que ampliou a idade com que os ministros do Supremo são aposentados compulsoriamente. “Se vigorasse as regras da Constituição de 1988 eu ficaria no Supremo por 14 anos, alinhado com as melhores práticas internacionais. Quem me deu mais cinco anos? O Supremo, eu? Não, o Congresso, que, em uma situação política, datada, para impedir uma presidente da República de fazer nomeações, ampliou de 70 para 75 anos (a idade de aposentadoria compulsória). Eu fui contra naquele momento. Vejam os paradoxos da vida. Essa emenda constitucional, não sabia eu, me daria, em vez de 14, 19 anos no Supremo.”

O senador é o segundo ministro a ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. Ano passado, seu ex-advogado, Cristiano Zanin, assumiu a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que sucedeu Dino no comando da pasta da Justiça e Segurança Pública.