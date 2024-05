Frio continua a bater recordes no RS; mortes pelas chuvas chegam a 151

A massa de ar frio polar que atravessa o Sul do Brasil continua a derrubar os termômetros no Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com as menores temperaturas do ano desde o início da semana. Na última quarta-feira, 15, a capital Porto Alegre registrou a mínima de 7,2ºC, mais baixa até então, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e a previsão é que a mínima fique entre 6ºC e 7ºC nesta quinta-feira, 16.

Na última madrugada, algumas regiões do estado chegaram a registrar 0ºC, marcando o recorde de frio desde janeiro, segundo a MetSul Meteorologia. O instituto prevê, ainda, que o bairro Lami, situado no extremo sul da capital gaúcha, pode chegar a 4,4ºC na noite de hoje. Por outro lado, a previsão é que os efeitos da massa polar comecem a diminuir a partir de amanhã.

Além do frio intenso, o estado voltou a ser atingido pelas chuvas nesta quinta-feira, após um breve período de trégua nos últimos dias. O total de mortes causadas pelos temporais subiu para 151 nesta quinta-feira, segundo boletim divulgado às 9h pela Defesa Civil do estado. Em todo o Rio Grande do Sul, as tempestades já afetaram mais de 2,2 milhões de pessoas em 458 cidades, o equivalente a 92% de todos os municípios gaúchos.

Nível do Guaíba recua e estabiliza

A curta trégua nas chuvas ajudou a reduzir o nível das águas do Lago Guaíba, que vem caindo nos últimos dois dias. Desde a noite da última terça-feira, 14, o volume recuou 28 centímetros, passando de 5,25 metros para 4,97 metros às 9h da manhã de hoje. O monitoramento é feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do estado em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), e também pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Além da ligeira diminuição do risco de enchentes pelo Guaíba, a prefeitura de Porto Alegre informou que a Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Moinhos de Vento voltou a operar na tarde de ontem. Por meio das redes sociais, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) anunciou que o abastecimento de água potável está em processo de normalização.

💧 Os bairros da Eta Moinhos começam a receber água amanhã entre a manhã e a tarde. Os demais, o sistema está intermitente e por isso estão em fase de normalização. pic.twitter.com/vCZnmF28Gm — Dmae POA (@dmaepoa) May 15, 2024