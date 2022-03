Freiras são ameaçadas após alugar convento para Haddad no interior de SP

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo, pôde provar um aperitivo do clima que deve enfrentar nas eleições deste ano quando visitar redutos bolsonaristas no interior do estado neste ano em sua primeira incursão ao interior, ocorrida na semana passada. Freiras que cederam um espaço da Congregação Irmãs Filhas de Maria Missionária, em Santo Anastácio, para um encontro do ex-prefeito com militantes locais estão agora com medo de ameaças que circulam através de áudios no WhatsApp.

“Vou fazer uma visita para essas irmãs. Se confirmarem que são petistas e comunistas, vou mandar tudo tomar no c… essas p… aí”, diz um dos áudios que circulam na cidade. “Bota para quebrar, não deixa barato não. Petista nós temos que matar. Pisar no pescoço até o bicho fungar”, responde outra pessoa ao áudio. “Está parecendo piada, né? Essa espécie que se diz ser humano falar em desenvolvimento social na nossa região aqui? Esse lixo Haddad? Essas irmãs têm cérebro de camarão, (por) aceitar esse cara de fazer palestra em Santo Anastácio. Será que o povo de Santo Anastácio não vai acordar, eliminar essa raça da nossa cidade? Se for possível, brigar até com as irmãs”, diz um terceiro áudio. As mensagens são atribuídas a fazendeiros e comerciantes da região.

A campanha de Haddad tomou conhecimento das mensagens apenas nesta terça-feira, 15, e ainda avalia o caso. Mas confirma que houve tentativa de intimidação.

As freiras, entretanto, não cederam o espaço para fazer campanha para o petista por alinhamento ideológico com o ex-prefeito. O PT local estava buscando um espaço para a realização do evento, que fazia parte de um giro que Haddad fez a cerca de quinze cidades do interior na semana passada, e sabia que a congregação alugava a quadra de seu educandário como fonte de renda extra. Assim, elas alugaram o espaço, como fazem para outros eventos.