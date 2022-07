França confirma desistência, anuncia apoio a Haddad e ataca Bolsonaro

O ex-governador Márcio França (PSB) anunciou nesta sexta-feira, 8, a desistência da disputa ao governo de São Paulo, como já se especulava, e o apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT)), em cuja chapa poderá ser o candidato ao Senado.

“Há tempos atrás, eu me comprometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi, que quem estivesse na frente nas pesquisas seria candidato do nosso campo político. Por isso decidi apoiar agora a candidatura de Fernando Haddad. Ele reuniu essas condições, está na frente das pesquisas. E é hora de defender sobretudo a democracia”, disse.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 30 de junho, França tinha 16% das intenções de voto e estava numericamente na segunda posição, atrás apenas do próprio Haddad, que tinha 28% — na sequência, apareciam o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12%; e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 10%. Na simulação sem França, Haddad subia para 34%, enquanto Tarcísio e Garcia empatavam em 13%.

No vídeo de pouco mais de dois minutos no qual anunciou a desistência, França aproveitou para atacar o governo Jair Bolsonaro (PL). “Eu nunca vi o Brasil em situação tão grave. A miséria está crescendo e já bate na porta de muitas famílias. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter a próxima refeição”, disse. Reportagem de VEJA desta semana mostra que o problema da insuficiência alimentar grave já atinge 15,5% dos domicílios.

“Ou juntos nós mudamos o comando do país e tiramos o governo que está aí, ou a fome vai entrar nas casas do país. Isso quando a casa não virar a rua, a praça o viaduto”, afirmou França.

Continua após a publicidade