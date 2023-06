Fórum em Lisboa vira pano de fundo para corrida por uma cadeira no STJ

O XI Fórum Jurídico de Lisboa, evento organizado pelo Instituto de Direito Público (IDP) na capital portuguesa, entre os dias 26 e 28 de junho, reuniu várias autoridades políticas e do mundo jurídico e teve como pano de fundo a corrida por uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Há três vagas em disputa, sendo duas delas destinadas a desembargadores: as que foram deixadas pela aposentadoria do ministro Jorge Mussi e pelo falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O prazo para a apresentação das listas pelos tribunais estaduais terminou no último dia 31 de maio – segundo o STJ, 59 nomes concorrerão aos cargos. Uma outra cadeira, destinada a advogados, foi aberta com a aposentadoria do ministro Félix Fischer.

Postulantes às vagas percorreram almoços, jantares e coquetéis em Lisboa em busca de apoios de ministros das Cortes superiores, desembargadores e lideranças políticas. Para uma das duas vagas destinadas à magistratura, um dos mais ativos é o desembargador baiano Jatahy Júnior, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que conta com a simpatia do procurador geral, Augusto Aras, e do senador Jaques Wagner.

No dia 23 de agosto, o Pleno do STJ realizará uma sessão para a escolha dos desembargadores que irão compor uma lista com quatro nomes a ser encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que indica um para ser sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.

Já para a vaga destinada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), as atenções se concentraram em Daniela Teixeira, que tem o apoio do coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, advogado ligado ao ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e próximo de Lula. “Ela tem as melhores condições para ser uma grande ministra, é uma mulher muito preparada, muito combativa, muito qualificada e seguramente vai ser a melhor escolha que o presidente Lula vai poder fazer”, disse Carvalho.

