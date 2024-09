Fortaleza: Capitão Wagner recua e forma empate triplo na liderança

Quanto mais se aproximam as eleições municipais de 2024, mais acirrada fica a disputa pela prefeitura de Fortaleza, quarta cidade mais populosa do Brasil. Ao longo da última semana, a margem já apertada entre os principais candidatos ficou ainda menor e a capital cearense agora vive um empate técnico triplo entre os favoritos, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na pesquisa publicada hoje, o ex-deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), aparece com 24% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal André Fernandes (PL), com 22,1%, e pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 19,4%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp), os três nomes estão tecnicamente empatados na liderança da corrida.

Na sequência, surge o nome do atual prefeito, José Sarto (PDT), com 16,8% do eleitorado fortalezense. Considerando a margem de erro, ele empata com Fernandes e Leitão e, no limite, fica com apenas 0,2 ponto de desvantagem em relação a Wagner.

Sobe-desce nas pesquisas

No levantamento anterior, publicado há exatamente uma semana pelo Paraná Pesquisas, Capitão Wagner aparecia em primeiro lugar consolidado, embora com margem estreita sobre os três rivais. Neste intervalo, porém, o ex-deputado recuou 4,5 pontos percentuais e perdeu a liderança isolada.

No mesmo período, André Fernandes cresceu 4,7 pontos na pesquisa e Evandro Leitão avançou 3,5 pontos, embaralhando ainda mais a corrida eleitoral na capital do Ceará. Já o prefeito José Sarto perdeu 0,6 ponto e ficou de fora do emaranhado triplo no primeiro lugar, mas segue no pódio ocupando a segunda posição.

A queda livre de Wagner é ainda mais acentuada na comparação com os números de agosto. Há um mês, o ex-deputado encabeçava com folga a disputa pelo Palácio do Bispo, pontuando 31,4% na pesquisa publicada no último dia 20 — desde então, o ex-favorito despencou 7,3 pontos percentuais. Na direção oposta, quem mais ganhou popularidade neste intervalo foi Leitão, que acumulou 9,4 pontos de crescimento junto ao eleitorado.

Lula, Bolsonaro e Ciro na arena cearense

A disputa pela prefeitura de Fortaleza traz ao ringue três cabos eleitorais de peso, tanto na política nacional quanto no cenário nordestino.

Candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Evandro Leitão conta com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ex-governador Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação. A coligação do deputado é composta por uma ampla aliança da esquerda à direita, unindo PT, PC do B, PV, PP, PSB, PSD, MDB e Republicanos.

José Sarto, por sua vez, é aliado próximo do ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) e concorre sobre uma base que alia PSDB, Cidadania, PRD, Avante, Mobiliza, Agir e DC. Já André Fernandes é o nome endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disputa pelo PL como partido isolado — mesmo caso de Capitão Wagner, lançado pelo União Brasil sem formar coligação com outras legendas.

Outros candidatos

Fora dos quatro nomes que dominam a disputa em Fortaleza, outros cinco candidatos empatam tecnicamente na terceira posição da corrida. São eles: Eduardo Girão (Novo), com 3%; Chico Malta (PCB), com 0,6%; Técio Nunes (PSOL), com 0,3%; Zé Batista (PSTU), com 0,3%; e George Lima (Solidariedade), com 0,1%.

Votos brancos e nulos somam 7,6%, e outros 5,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Fortaleza entre os dias 12 e 15 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-01568/2024.