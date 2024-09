Fortaleza: Capitão Wagner lidera, mas cai diferença para o segundo pelotão

A corrida pela prefeitura de Fortaleza está se tornando cada vez mais acirrada, conforme se aproxima a data da votação. A disputa continua liderada pelo ex-deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), mas sua distância para o segundo pelotão ficou menor, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 9.

De acordo com a pesquisa, Capitão Wagner tem 28,5% das intenções de voto e lidera de forma isolada. Depois, aparecem o atual prefeito José Sarto (PDT), com 18,8% do eleitorado; o deputado federal André Fernandes (PL), com 17,4%; e o deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 15,9%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre os três candidatos na segunda posição.

Outros quatro postulantes ficam tecnicamente empatados em terceiro lugar: Eduardo Girão (Novo), com 3%; Técio Nunes (PSOL) e Zé Batista (PSTU), ambos com 0,5%; George Lima (Solidariedade), com 0,4%; e Chico Malta (PCB), com 0,3%. Votos brancos e nulos somam 8,1%, e outros 6,8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder ao levantamento.

Caça ao líder

Em relação ao levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em 20 de agosto, Capitão Wagner recuou 2,8 pontos percentuais. Entre os principais rivais, José Sarto oscilou 1,3 ponto para baixo, enquanto André Fernandes teve ligeira alta de 1 ponto — a maior diferença foi observada na popularidade de Evandro Leitão, que disparou 5,9 pontos percentuais nas últimas três semanas.

A corrida eleitoral em Fortaleza é marcada por uma notória fragmentação partidária entre as candidaturas. Dos nove candidatos na capital cearense, seis concorrem por partidos isolados, incluindo Wagner e André Fernandes — este o nome endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para chefiar o Executivo local.

Continua após a publicidade

As grandes alianças concentram-se em torno de dois candidatos. O prefeito Sarto, aliado próximo do ex-governador Ciro Gomes (PDT), busca a reeleição sustentado por uma coligação entre o PDT e outros sete partidos: Agir, Avante, DC, Mobiliza, PSDB, Cidadania e PRD.

Leitão, por sua vez, conta com os apoios do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro e ex-governador Camilo Santana (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disputa a prefeitura com uma coligação que inclui outras sete legendas: PCdoB, PV, PP, PSB, PSD, Republicanos e MDB.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Fortaleza entre os dias 5 e 8 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é CE-07071/2024.