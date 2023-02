Foragido nos EUA, Allan dos Santos diz que está livre e xinga Moraes

O bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido da Justiça brasileira nos Estados Unidos, tem burlado os sucessivos bloqueios em redes sociais que foram ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O blogueiro permanece fazendo postagens e promovendo ofensas ao magistrado. Na segunda, 27, em foto tirada embaixo de uma bandeira americana, Allan disse mais uma vez que se considera livre. “O desejo de meus inimigos é acabar com minha liberdade, destruir minha família e me impedir de cuidar de minha filha doente. O desejo de DEUS é outro. Que os EUA continue (sic) esse país abençoado e LIVRE. Que o povo brasileiro aprenda com os EUA e jamais fique unido aos comunistas que hoje o escravizam”, escreveu, no perfil allan.dossantos32.

Na mesma página, o blogueiro comentou uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a soltura de 102 presos que invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo em 8 de janeiro. “Sem julgamento. Sem Condenação. Alexandre continua o psicopata de sempre”, escreveu. Veja abaixo.

https://www.instagram.com/stories/allandossantos_32/3048198811230732334/

Na semana passada, em outra postagem, Allan mostrou um documento em que dizia ser uma autorização de trabalho. “Chora, Xandão. Foragido é seu forevis”, escreveu. A publicação, no perfil allan.dossantos31, foi apagada, juntamente com a página.

Continua após a publicidade