Fora o líder do PT, quem está mais empolgado com a chapa Lula-Alckmin

A articulação para que o ex-governador Geraldo Alckmin assuma a candidatura de vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu até amigos de longa data do agora ex-tucano. Em Pindamonhangaba, a terra natal onde Alckmin ainda mantém fortes laços políticos, aliados já comunicaram que não devem embarcar na campanha caso a aliança se concretize.

Na cidade, um dos poucos políticos que está animado com a ideia é o único petista da Câmara de Vereadores. Herivelto Vela, o mais votado do município nas eleições de 2020, passou toda a carreira como adversário de Alckmin e de seu entorno, mas agora vê uma oportunidade para alavancar sua própria campanha — ele é pré-candidato a deputado estadual. Nenhuma outra liderança demonstra a mesma empolgação de Vela na cidade, considerada por todos um reduto conservador e avesso ao PT.

“Eu não tenho ligação com o Alckmin, devido às disputas do passado. Ele de um lado, eu de outro”, diz o vereador. “Mas vejo que para o Vale do Paraíba, o governador hoje tem uma influência muito grande sob vários prefeitos. Vejo também que o nosso presidente Lula sabe o que faz.”

Para ele, a presença de Alckmin na chapa presidencial facilita abre portas aos candidatos petistas no Vale do Paraíba, onde o PSDB é uma potência regional — inclusive por causa da história de Alckmin na região. Pindamonhangaba não tem mais nenhum outro petista eleito. A Câmara tem nove cadeiras, e todos os outros partidos representados são do espectro de centro ou centro-direita.

Vela admite que há uma minoria de petistas nos diretórios da região que são contrários à indicação de Alckmin como vice, mas devem acatar a decisão de Lula. “Para mim vai ser uma coisa muito positiva, com o vice-presidente da República aqui na minha região, isso me dá mais destaque, mais visibilidade e abre mais portas”, diz o vereador.