Flávio Dino debocha e manda indireta a Zema: ‘Querendo separar o Brasil’

O ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou uma indireta ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, no Amapá, nesta segunda-feira, 7. Ele afirmou que “tem um homem aí querendo separar um pedaço do Brasil” e defendeu a união do país.

O comentário foi uma reação a uma entrevista de Zema ao jornal O Estado de São Paulo, em que defendeu o lançamento de um bloco com estados do Sul e Sudeste para buscar mais “protagonismo” na política e na economia. “Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos – que é o que nunca tivemos – protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com Estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília”, disse o governador.

Sem citar o nome de Zema, Dino fez piada com uma entrevista anterior em que o governador de Minas erra uma conta básica de matemática. “Tem um colega que não é muito bom de conta, mas graças a Deus eu sei fazer conta. É só olhar na internet que vocês vão entender. É um homem que diz que quer separar um pedaço do Brasil. Nós não queremos. Nós queremos o Brasil unido, Amazônia respeitada e Nordeste respeitado”, disse.

Na noite de domingo, Dino já havia criticado a postura de Zema em uma publicação no Twitter. “É absurdo que a extrema direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no art 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da Pátria, disse Ulysses Guimarães”, escreveu.

A declaração de Zema também foi alvo de críticas de outros membros do governo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que sem a Amazônia “não tem como o Brasil sequer ter vida”. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é de Minas como Zema, declarou que o “governador separatista nos envergonha” e afirmou que é inaceitável que o chefe de um estado tão importante estimule “discursos preconceituosos”.

