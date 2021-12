Flávio Bolsonaro chamou evangélico para testemunhar voto pró-Mendonça

O calvário de André Mendonça até ser aprovado pelo Senado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, no último dia 1º, colocou sob suspeita, nos corredores de Brasília, ministros palacianos, parlamentares governistas e até o filho Zero Um do presidente. No dia da sabatina, dizia-se que Mendonça corria o risco de ser vetado pelos senadores e que nem Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votaria para aprovar o nome indicado pelo pai, Jair Bolsonaro.

Temendo especulações e retaliações futuras – já que alguns líderes religiosos prometeram fazer uma caça às bruxas para identificar quem jogou contra o ministro “terrivelmente evangélico” –, Flávio chamou um parlamentar da bancada evangélica para testemunhar seu voto a favor de Mendonça, já que o voto é secreto. Coube ao deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) acompanhar o Zero Um até o equipamento de votação e presenciar o botão do “sim” sendo apertado. Procurado, o deputado não quis comentar o episódio – que correu nas rodas evangélicas.

Mendonça tomará posse como ministro nesta quinta-feira, 16. Ele foi aprovado no plenário do Senado por 47 votos a 32. Teve apenas seis votos a mais que o necessário, depois de amargar quatro meses de espera para ser sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), presidida por Davi Alcolumbre (DEM-AP).

