Flávio Bolsonaro ataca Lula ao falar sobre compra de imóveis em dinheiro

Filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à publicação de uma reportagem do portal UOL que revelou que Bolsonaro e sua família compraram 51 imóveis usando dinheiro vivo, total ou parcialmente, desde os anos 1990. As transações em espécie totalizaram 13,5 milhões de reais – 25,6 milhões de reais em valores corrigidos pelo IPCA. Os pagamentos foram registrados como feitos em “moeda corrente nacional”.

Por meio de sua conta no Twitter, Flávio fez coro aos argumentos do pai, segundo quem não há nada errado em comprar imóveis com dinheiro vivo. “Se tá na escritura de um imóvel é declarado, transparente, tudo legal”, escreveu o senador. Embora, de fato, não seja crime, a prática de adquirir imóveis com dinheiro em espécie é uma modalidade comum de lavagem de dinheiro.

“O desespero da grande mídia com Bolsonaro é grande! ‘Mode [sic.] corrente’ no Brasil é o REAL, e não ‘dinheiro vivo’. E se tá na escritura de um imóvel é declarado, transparente, tudo legal. Errado é quem bota sítio em nome de laranja para esconder pagamento de propina”, tuitou o Zero Um, citando indiretamente o caso do sítio em Atibaia (SP) investigado pela Operação Lava Jato que levou o ex-presidente Lula a uma condenação, depois anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio Bolsonaro também afirmou que a Procuradoria-Geral da República arquivou em 2015 uma investigação sobre os imóveis de Bolsonaro. “Agora tentam requentar o tema no meio da eleição. Não colou, e não vai colar mais essa manipulação”.

