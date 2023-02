Fiscal que multou Bolsonaro continua no ocaso no governo do PT

O servidor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que multou o ex-presidente Jair Bolsonaro por pesca irregular em 2012, José Augusto Morelli, continua na “geladeira” desde que foi exonerado do seu cargo de chefia, em março de 2019. Mesmo tendo se filiado à Rede Sustentabilidade, que faz parte do novo governo, e apoiado a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua situação ainda não mudou na virada de ano.

Há onze anos, Morelli multou em R$ 10 mil o então deputado Bolsonaro por pesca irregular na Estação Ecológica de Tamoios, na região de Angra dos Reis (RJ). A multa nunca foi paga. O Ibama anulou a punição em dezembro de 2018, dois meses após a eleição do ex-presidente. E, em seu terceiro mês de mandato, Bolsonaro exonerou o servidor do cargo de chefia Centro de Operações Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama.

Desde então, o servidor, que fica lotado na sede do Ibama em Brasília, cumpre um trabalho burocrático e irrelevante nada compatível com o currículo. Em 2022, ele se afastou do órgão para se filiar à Rede e disputar as eleições para deputado distrital em Brasília, mas não foi eleito.

Ainda assim, viu o candidato a presidente apoiado por seu partido, Lula, vencer o algoz Bolsonaro no segundo turno. E, meses depois, Marina Silva, eleita deputada federal pelo mesmo partido de Morelli (foi a própria Marina quem o convidou a se candidatar a deputado distrital), assumiu o Ministério do Meio Ambiente.

Por essa proximidade, há a expectativa do servidor do Ibama volte a um cargo mais importante no novo governo, ainda que não no primeiro escalão. As possibilidades são no próprio Instituto, onde Morelli acumula mais de vinte anos de experiência, ou mesmo uma posição estratégica no Ministério.

“A transição estabeleceu que todas as perseguições políticas ocorridas no governo anterior serão avaliadas para que sejam feitas as devidas reparações”, chegou a declarar Marina Silva em janeiro último. “O caso do servidor do Ibama José Augusto Morelli, que cumpriu sua obrigação, se enquadra nessa diretriz”, garantiu ela.

O caso de Morelli contrasta com a atual situação do Ibama, que experimenta uma renovação de ânimos com o governo Lula. Servidores do órgão comentam que ainda é preciso investimento, dado o déficit pessoal e os seis anos sem aumento de salário, mas se dizem alentados pelos acenos feitos nessa direção pela nova gestão — algo que, nos últimos quatro anos, nem chegou a ser cogitado.