Finalmente, alguém da cúpula do PT aponta o dedo para Putin: ‘Bárbaro’

Demorou, mas finalmente alguém da cúpula do PT apontou o dedo para o líder russo, Vladimir Putin, e o criticou de forma dura e clara por sua conduta na guerra com a Ucrânia. Mas não foi nem a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, nem o seu presidenciável, Luiz Inácio Lula da Silva, que desde o início da crise, há mais de dez dias, só têm feito declarações genéricas contra a guerra sem citar o nome do presidente da Rússia.

A crítica veio de Marcus Sokol, membro da Direção Nacional do PT, em artigo publicado nesta segunda-feira, 7, no site do partido. “Quero reagir ao discurso bárbaro de Vladimir Putin”, diz o dirigente. Ele se referia à fala do russo a funcionárias da companhia russa Aeroflot, por ocasião do Dia Internacional da Mulher (comemorado amanhã), no qual ele disse que, se persistir na atual estratégia, os líderes da Ucrânia “colocarão a existência do estado ucraniano em risco”.

“Putin faz essa ameaça insuportável de escalada sem fim, quando o povo russo sabe bem, como sabem os povos da Europa, e em certa medida os povos do mundo, que numa guerra são as mulheres quem mais sofre (…). Mas Putin não pode e não vai vencer essa parada bárbara”, escreveu.

Economista, Marcus Sokol está no PT desde a sua fundação e sempre esteve próximo à cúpula do partido, embora seja uma espécie de dissidente interno – ele é ligado à corrente O Trabalho, de orientação trotskista (que segue as ideias do revolucionário russo Leon Trotsky). Em 1994, foi secretário de comunicação da campanha de Lula à Presidência.