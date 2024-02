Fim da ‘saidinha’ de presos avança no Senado e já pode ir ao plenário

O projeto de lei que põe fim ao benefício da saída temporária para presos condenados, popularmente chamado de “saidinha”, deu mais um passo na tramitação no Senado e está pronto para ser votado no plenário. No início da tarde desta terça-feira, 6, os integrantes da Comissão de Segurança Pública aprovaram o relatório do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e também um pedido de urgência para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), inclua o texto na pauta legislativa.

Pela versão aprovada hoje, o projeto de lei (PL) nº 2.253/2022 prevê que a “saidinha” seria restrita aos presos que estejam matriculados no ensino médio, superior ou cursos profissionalizantes. Atualmente, a Lei de Execução Penal concede o direito a até cinco saídas temporárias por ano, sem vigilância, a todos os condenados que cumprem pena no regime semiaberto.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda não se manifestou sobre a possível data de votação da proposta pelo plenário da Casa.