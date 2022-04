Festa de inaugurações de Tarcísio de Freitas será alvo dos adversários

Ao longo dos últimos anos, Tarcísio de Freitas construiu a reputação de ser um dos ministros mais técnicos e eficientes da Esplanada dos Ministério (o que é um feito relativo, diga-se, tendo em conta o baixo nível de muitos ocupantes que fizeram parte da equipe de Bolsonaro, a exemplo de Ricardo “passou a boiada” Salles e o amalucado Abraham Weintraub). Justa ou injusta a fama de grande executor de obras que se manteve alheio aos embates ideológicos, foi com base nela que Tarcísio acabou sendo escolhido pelo presidente para ser o candidato do governo federal para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes.

Depois de relutar muito em aceitar a missão, o ministro deixou o cargo e entrou oficialmente no páreo para a disputa do governo de São Paulo, tendo o desafio de superar a enorme rejeição no estado ao nome de Bolsonaro. Recém-inscrito no Republicanos, Tarcísio largou bem na disputa e, a despeito da falta de experiência em campanhas e do peso de carregar nas costas a rejeição paulista ao presidente, figura hoje em segundo lugar nas pesquisas ao governo de São Paulo, empatado com o ex-governador Márcio França, do PSB (na frente, com larga vantagem, aparece o petista Fernando Haddad).

No começo da campanha, Tarcísio tem usado a fama de grande executor de obras de infraestrutura como um de seus grandes ativos políticos. De olho nesse discurso, os adversários já preparam uma espécie de dossiê para tentar mostrar que a imagem de eficiência é muito exagerada. Um dos exemplos disso é a duplicação do trecho da BR-163 entre Jaciara e Cuiabá, festejada em um vídeo de fake news que circulou nas redes bolsonaristas. Segundo ele, a rodovia havia ficado 30 anos anos sem asfalto, até que Bolsonaro resolveu o problema. Na verdade, a duplicação foi iniciada no governo Dilma Rousseff e concluída antes de Bolsonaro chegar ao Palácio do Planalto. Será também objeto de críticas a festa em torno da modernização do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, sendo que o principal item do pacote é uma extensão de 70 metros na cabeceira da pista. O modesto tamanho da empreitada não impediu de Tarcísio vistoriar as obras do local, já em clima de campanha.

Na sua tentativa de chegar ao Palácio dos Bandeirantes com uma candidatura à direita, Tarcísio concorre diretamente com o tucano Rodrigo Garcia, que acaba de assumir o governo, depois de uma tumultuada passagem de bastão protagonizada por João Doria. A campanha de Garcia deve explorar ainda a falta de familiaridade de Tarcísio com São Paulo. Enquanto o ex-ministro é carioca e morou nos últimos tempos em Brasília, Garcia nasceu em Tanabi, no interior do estado, construiu sua carreira política em São Paulo, tem apoio da maioria dos prefeitos paulistas na campanha de 2022 e cultiva com orgulho seu sotaque caipira.