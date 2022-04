Família Bolsonaro detona tiroteio contra Alckmin e Lula nas redes

Depois que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializaram que serão uma chapa para disputar as eleições presidenciais deste ano contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), com o petista à frente, o presidente e seus filhos iniciaram um verdadeiro tiroteio virtual contra a dupla, fazendo uma série de postagens nas redes sociais com ataques e ironias à dupla, que está justificando a aliança dizendo ser necessário unir antigos rivais para derrotar o atual presidente, que segundo Lula e Alckmin traz riscos à democracia.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é o mais ativo. Em sua conta no Twitter, apenas neste sábado, ele já fez quatro postagens com ataques à dupla e seus partidos (e no caso de Alckmin, também à sua antiga legenda, o PSDB) e ainda retuitou outra postagem com críticas.

Da série “coisas que só tem no Brasil”. Seria JuTano o nome deste bichinho? pic.twitter.com/0s6cYojVVA — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 9, 2022

Seu irmão Carlos, vereador da cidade do Rio de Janeiro, fez apenas uma postagem, retransmitindo uma mensagem do próprio Lula falando sobre a aliança, com a frase “Hhhhhmmmmmmmm”, sem mais explicações. É algo parecido com uma mensagem do próprio presidente, que publicou uma mensagem com risos diante da notícia da aliança.